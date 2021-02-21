استطلاع: 54% من السعوديين يستخدمون تويتر.. والقضايا الاجتماعية أبرز الاهتمامات

أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام استطلاعاً لآراء المواطنين حول تفاعل المغردين السعوديين مع القضايا المجتمعية والوطنية.

وشارك في الاستطلاع عينة عشوائية بلغت (1730) مواطناً من مختلف مناطق المملكة، مثلت نسبة الرجال (%68) والنساء (%32).

وتم تنفيذ الاستطلاع خلال 24 ساعة عبر منهجية علمية اعتمدت على المقابلة الهاتفية المباشرة مع المشاركين في الاستطلاع.

وأوضحت نتائج الاستطلاع أن 54% من السعوديين يستخدمون أو يتابعون ما ينشر في منصة تويتر، بينما 46% غير مستخدمين لتويتر. مع ملاحظة أنه لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية حسب الجنس.

وكشف الاستطلاع أن غالبية المواطنين من مستخدمي تويتر يرون أن تفاعل المغردين السعوديين مع القضايا المجتمعية والوطنية يعتبر (إيجابي) بنسبة بلغت 55%.

وبلغت نسبة من يرون أنه تفاعل (محايد) 19%، أما من يرون أنه تفاعل (سلبي) فقد مثلت نسبتهم 11%. و 14% لا يعلمون عن ذلك.

وأظهرت النتائج أن السعوديين في منصة تويتر يهتمون أولاً بمتابعة (القضايا الاجتماعية) بنسبة بلغت 25%، ثم (القضايا الاقتصادية) بنسبة 18%، ثم الموضوعات الرياضية بنسبة 14%.

ويلي ذلك، القضايا التعليمية بنسبة 13%، والقضايا السياسية والدولية بنسبة 10%، و برامج رؤية المملكة 2030 بنسبة 10%، ثم القضايا الأمنية وموضوعات الترفيه والسياحة بنسبة 5% لكل منها.

ونوه الاستطلاع إلى أنه يلاحظ تنوع في أنواع الحسابات التي يفضل السعوديون متابعتها في تويتر، حيث جاءت الحسابات الإخبارية أكثر الحسابات متابعةً بنسبة مثلت 28%.

كما جاءت الحسابات المتخصصة في موضوعات محددة مثل التعليم والطب وغيرها بنسبة 25%، والحسابات الحكومية بنسبة 23%، وحسابات الأفراد والشخصيات العامة بنسبة 21%، والحسابات الأخرى بنسبة 2%.