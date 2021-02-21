تسريب بيانات مستخدمي “كلوب هاوس” .. و التطبيق يعد بالعمل مع شركة حماية كبرى

أكدت تقارير أن تطبيق “كلوب هاوس” يراجع بياناته بعد تقارير عن تسريب بيانات المستخدمين

وقالت رويترز نقلا عن تطبيق كلوب هاوس إننا نخطط للعمل مع شركة مختصة بتأمين بيانات المستخدمين

و “كلوب هاوس” هو تطبيق جديد يشبه إلى حدّ كبير البث الصوتي المباشر ، ويتيح لمستخدميه مشاركة أفكارهم وقصصهم ، وبناء صداقات ضمن مجموعات للدردشة حول العالم. كل ذلك يتم باستعمال مقاطع صوتية بدلا من المنشورات النصيّة أو المرئية.

شهد التطبيق في الأيام القليلة الماضية إقبالا متزايدا، إذ تشير الأنباء إلى أن المنصة تستقطب مليوني مستخدم كل أسبوع.

وتأتي الزيادة المفاجئة في الإقبال على التطبيق، إثر انخراط مؤسس شركة “تسلا” ، وأحد عمالقة وادي السيليكون ، في نقاش مطول مع الرئيس التنفيذي لتطبيق “روبن هود” فلاد تينيف.

وقد جرى ذلك عبر غرفة دردشة في منصة “كلوب هاوس”،بحسب ما ذكرته عدة مواقع أمريكية مختصة في التكنلوجيا.