حميدتي و منصور بن زايد يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين السودان و الإمارات

التقى النائب الأول لرئيس مجلس الفريق اول محمد حمدان دقلو اليوم بسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وذلك على هامش “معرض الدفاع الدولي – آيدكس 2021” الذي افتتح اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مختلف المجالات والقطاعات، بما يحقق تطلعات الدولتين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى المستجدات في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء من الجانب الاماراتي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، وحميد سعيد النيادي نائب مدير مكتب وزير شؤون الرئاسة،ومن الجانب السوداني سفير السودان بالامارات محمد عبدالله الكارب.