المملكة توقع عقدا مع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية لتطوير الصناعات الدفاعية

وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية “SAMI”، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، اتفاقاً مع شركة “لوكهيد مارتن” الأميركية، الأحد، لتأسيس مشروع مشترك بينهما في مجال تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية السعودية، ودعم قدراتها التصنيعية، وذلك على هامش معرض ومؤتمر الدفاع الدولي “آيدكس”، في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ذكرت قناة العربية أن المملكة العربية السعودية توقع عقدا مع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية لتطوير الصناعات الدفاعية.

وذكرت أن عقد السعودية مع لوكهيد مارتن يشمل نقل تكنولوجيا الصناعات الدفاعية للمملكة.

استحوذت شركة “لوكهيد مارتن” عملاق الصناعات العسكرية الأمريكية على شركة صناعة محركات صواريخ الفضاء والصواريخ العسكرية “أيروجيت روكيتيدين” (Aerojet Rocketdyne) في صفقة قدرت بـ 4.4 مليار دولار.