قريبا .. توقيع اتفاق بين الرياض وعاصمة أوروبية على نشر صواريخ باتريوت بالمملكة

اقتربت المملكة من توقيع اتفاق عسكري مهم مع إحدى العواصم الأوروبية يقضي بتسليم الرياض منظومة صواريخ باتريوت لنشرها على أراضي المملكة.

و أعلن وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، أن بلاده ستوقع اتفاقية مع المملكة لتسليمها نظام صواريخ باتريوت ونصبه وتشغيله في الأراضي السعودية.

و سبق لوسائل إعلام يونانية أن رجحت، منتصف يناير الماضي، توصل أثينا والرياض إلى اتفاق دفاعي يتم بمقتضاه تسليم القوات المسلحة اليونانية إلى نظيرتها السعودية نظام صواريخ باتريوت. وجاء ذلك، حسب صحيفة “إكاثيميريني” اليونانية، بعد أسابيع من اتفاق وزارتي خارجية البلدين .

و تأتي هذه الخطوة بعد تكثيف مليشيا الحوثي هجماتها و محاولاتها العدوانية الإرهابية على المملكة من خلال طائرات مسيرة و صواريخ إيرانية الصنع