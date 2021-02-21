عاجل .. تركيب منظمات دخول إلكترونية لطرق الرياض المحورية .. و الأمانة تعلن عن 6 أهداف للمبادرة

أعلنت أمانة الرياض،مساء اليوم، عن بتركيب منظمات دخول إلكترونية لطرق العاصمة المحورية بدءًا من طريق الملك فهد، وستكتمل أولى المراحل خلال أشهر..

و أوضحت الأمانة إن هناك ٦ أهداف هي الأبرز لمبادرة “منظمات الدخول الذكية على طريق الملك فهد” التي بدأت أمانة منطقة الرياض بتنفيذ مرحلتها الأولى..

وقال أمين منطقة الرياض فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف على تويتر: ” في إطار سعينا لاستخدام تقنيات ذكية تحسن المشهد الحضري لمداخل الطرق السريعة وترتقي بكفاءة وانسيابية حركتها المرورية.بدأنا في أمانة منطقة الرياض مع شركائنا بتركيب منظمات دخول إلكترونية لطرق العاصمة المحورية بدءًا من طريق الملك فهد، وستكتمل أولى المراحل خلال أشهر..