“واتسآب” يخوف المستخدمين: سنعاقبكم

نقل موقع TechCrunch التقني ان تطبيق “واتسآب” الشهير ينوي توجيه تحذيرات تصل إلى العقوبات على الأشخاص الذين يتجاهلون قراءة رسائل التطبيق حول تحديثه الجديد. وانه قد يفرض عقوبات بحق مستخدميه الذين يتجاهلونها.

ويمكن لأي مستخدم حاليا لـ”واتسآب” تجاهل إشعار التطبيق بشروط الخصوصية الجديدة التي بموجبها سيتم نقل بيانات رقم الهاتف إلى “فيسبوك”، على ان يستمر ذلك حتى 15 مايو(أيار). لكن الشركة ستفرض بعد هذا التاريخ عقوبات على مثل هذا “الصمت” في غضون أسابيع قليلة، فيما سيتم ترك المستخدمين مع القدرة على تلقي المكالمات والإشعارات، لكن ستستبعد وظيفة عرض وإرسال الرسائل من التطبيق.

وحسب الموقع، إذا لم تكن هذه الإجراءات كافية لقبول المستخدم لشروط الخدمة الجديدة سيتم حذف الحساب بعد 120 يوما بدعوى كونه غير متفاعل أو غير نشط.