تفاصيل: 16000 دورة تدريبية في برنامج “دروب-إن” والتسجيل متاح

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) من خلال منصة دروب عن فتح باب التسجيل في برنامج (دروب-إن) والذي يشمل أكثر من 16000 دورة تدريبية في منصة عالمية للتدريب الإلكتروني (عن بعد) لمدة (6) أشهر، وفق التالي:

ويقدم البرنامج تدريب إلكتروني يهدف إلى تطوير مهارات الباحثين عن العمل وتوفير فرص للتدريب الإلكتروني في مجالات مهارية ومعرفية مختلفة في جميع مناطق المملكة للباحثين عن العمل والتي تتوافق مع رؤية 2030.

وذلك من خلال منحهم رخص تدريبية لمدة 6 شهور للاستفادة من الدورات التدريبية المقدمة من منصة In Learning الإلكترونية.

ويستهدف البرنامج الباحثين عن العمل وموظفي القطاع الخاص والتدريب إلكتروني أونلاين لجميع محتويات البرنامج، ولا يتطلب الحضور ويجب على المتدرب إتمام ما لا يقل عن عشر ساعات تدريبية خلال الشهر الأول من بدء التدريب، وإنهاء ثلاثين ساعة تدريبية على الأقل خلال مدة الاشتراك 6 شهور.

شروط للانضمام إلى برنامج دروب- إنْ؟

يمكن الالتحاق بالبرنامج وفق ضوابط التالية:أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية وألا يقل عمر المتقدم عن 20 سنة.

أن يكون المتقدم/ـة حاصل على شهادة دبلوما فأعلى وألا يكون المتقدم/ـة مقيد كمتدرب في برنامج اللغة الإنجليزية أو برنامج دروب-Nano خلال فترة التسجيل.

المقاعد محدودة، ويتم الترشيح آلياً من خلال النظام بناء على توفر المقاعد.

مزايا البرنامج:

تدريب غير محدود لمدة (6) أشهر.

تكاليف التدريب مدفوعة بالكامل من هدف.

التدريب مقدم من أشهر المنصات العالمية للتدريب الإلكتروني.

التقدم في البرنامج التدريبي وفق سرعة المتدرب وأدائه الشخصي خلال مدة التدريب.

شهادة إجتياز مقدمة من LinkedIn Learning

للمزيد من التفاصيل والتقديم عبر الرابط: https://doroob.sa/ar/doroob-in