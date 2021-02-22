عداد كورونا: الإصابات تقترب من 112 مليون والوفيات تتخطى 2.7 مليون وفاة

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بوباء كورونا المستجد ارتفاع عدد الإصابات إلى 111 ملايين و957 ألفا و494 إصابة، الإثنين 22 فبراير 2021.

وارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و477 ألفا و839 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 87 مليونا و319 ألفا و432 حالة.

390928 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الاثنين أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى مليونين و390928 بعد تسجيل 4369 إصابة جديدة.

وأوضحت بيانات المعهد أيضا أن عدد الوفيات ارتفع إلى 67903 بعد تسجيل 62 حالة جديدة.

11 أصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الاثنين تسجيل 11 إصابة جديدة بكوفيد -19 في البر الرئيسي في 21 فبراير مقارنة بسبع حالات في اليوم السابق. وسجلت الصين أيضا ثماني حالات إصابة جديدة بدون أعراض مقابل ست حالات في اليوم السابق. ولا تصنف الصين الحالات التي لا تظهر عليها أعراض على أنها حالات إصابة مؤكدة بكوفيد-19.

ويبلغ الآن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 89842 حالة في حين ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.

تسجيل 14199 إصابة جديدة بكورونا في الهند

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 14199 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و83 وفاة .

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 11.005.850 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 156.385 حالة وفاة.