الموارد البشرية: 26.7 ألف زيارة ميدانية والهدف.. كورونا و التوطين

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن تنفيذ فرق التفتيش الميداني التابعة، نحو 26.7 ألف زيارة ميدانية في مختلف مناطق المملكة، خلال الفترة من 11 إلى 17 فبراير / شباط الجاري للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل.

وأوضحت الوزارة، في بيان أن الزيارات الميدانية أسفرت عن ضبط 1.21 ألف مخالفة لأنظمة العمل، إضافة إلى 187 مخالفة للإجراءات الاحترازية من منشآت القطاع الخاص.

كما وجهت الوزارة 2601 إنذارًا للمنشآت المخالفة، وتلقت 1155 بلاغًا واردًا عبر مختلف وسائل التواصل والإبلاغ تعاملت معها فرق التفتيش الميداني.

ودعت الوزارة أصحاب المنشآت إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل للحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين.