بعد محاولة اغتيال باشآغا… متطرفون من بنغازي يهاجمون طرابلس

سيطرت عناصر مسلحة قادمة من مدينة الزاوية مدعومة بمتطرفين من مجلسي شوري بنغازي ودرنة بقيادة فرج شكو، على ميدان الشهداء في طرابلس وأطلقوا النار عشوائياً فيه، وفق موقع بوابة أفريقيا الإخبارية.

وقالت مصادر خاصة للموقع بوابة أفريقيا الأخبارية، إن المسلحين اقتحموا أيضاً مقرات وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا في جنزور غربي طرابلس، في توتر مسلح جديد في العاصمة طرابلس بعد هدوء نسبي.

وفي المقابل، نشرت بعض المواقع مقاطع فيديو لانتشار قوات موالية للوفاق في بطرابلس مدعومة بقوات خاصة، وقد أمنت الميدان وطردت المجموعات المهاجمة.