الجنرال ماكنزي: السعودية لديها الرغبة والنية الصادقة في الوصول إلى حل سلمي باليمن ‎#عاجل

قال ‏الجنرال ماكنزي، قائد القيادة المركزية الوسطى الأميركي، إن السعودية لديها الرغبة والنية الصادقة في الوصول إلى حل سلمي باليمن .

‏قائد القيادة المركزية الوسطى الأميركي: استعداداتنا الصارمة لأي تطورات مع إيران “قائمة” ‏

الجنرال ماكنزي: لا بد من احتواء صواريخ إيران الباليستية التي تمثل مصدر قلق ‎

الجنرال ماكنزي: الجهود الدبلوماسية ضرورية مع إيران بالتوازي مع الاستعداد العسكري

‏الجنرال ماكنزي: توحد واشنطن وأوروبا تجاه إيران يمثل مصدر قوة في إطار أي حل ‎

‏الجنرال ماكنزي: لا مصلحة لإيران في إنهاء الحرب باليمن وعلى الحوثيين اختيار التفاوض