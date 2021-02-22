الجنرال ماكنزي: السعودية لديها الرغبة والنية الصادقة في الوصول إلى حل سلمي باليمن ‎#عاجل

قال الجنرال ماكنزي، قائد القيادة المركزية الوسطى الأميركي، إن السعودية لديها الرغبة والنية الصادقة في الوصول إلى حل سلمي باليمن .
قائد القيادة المركزية الوسطى الأميركي: استعداداتنا الصارمة لأي تطورات مع إيران “قائمة”
الجنرال ماكنزي: لا بد من احتواء صواريخ إيران الباليستية التي تمثل مصدر قلق
الجنرال ماكنزي: الجهود الدبلوماسية ضرورية مع إيران بالتوازي مع الاستعداد العسكري
الجنرال ماكنزي: توحد واشنطن وأوروبا تجاه إيران يمثل مصدر قوة في إطار أي حل
الجنرال ماكنزي: لا مصلحة لإيران في إنهاء الحرب باليمن وعلى الحوثيين اختيار التفاوض