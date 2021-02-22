صفر تعامل مع تركيا.. حملة مقاطعة في السعودية تتجدد ضد أنقرة

أطلق مغردون سعوديون بارزون هاشتاق #صفر_تعامل_مع_تركيا ، بهدف تصفير التعاملات مع أنقرة.

وتأتي حملة المقاطعة الجديدة بعد أيام من بث قناة تركية موالية لأردوغان، خريطة افتراضية عن نفوذ أنقرة بحلول عام 2050.

وأظهرت الخريطة التي نشرتها قناة “TGRT” التركية ، ونسبتها لمعهد أبحاث أمريكي، امتداد النفوذ التركي بحلول عام 2050 من كازاخستان وتركمانستان شرقا مرورا بالسعودية ومصر وحتى ليبيا غربا.

وقالت الحملة الشعبية لمقاطعة تركيا في بيان نشرته على حسابها في موقع “تويتر” إن “الحملة تدخل منعطفًا مهمًا لن يكون فيه مقبولًا على الإطلاق استمرار أي متجر في بيع أي منتج تركي تحت أي ذريعة كانت”.

وبينت أن ” الفترة الماضية كانت كافية لتصريف البضائع التركية ووقف التعامل الكامل مع أي منتج تركي وصولًا لهدف الحملة، صفر تعامل مع تركيا “.

وتابعت:”لا نملك اليوم مع استمرار وتوسع حالة العداء التركي وإعلانهم رسميًا خريطة أطماعهم في المنطقة، إلا مقاطعة أي متاجر تتعامل مع تركيا وتبيع منتجاتها، وعدم التعامل معها نهائيًا.”

وأردفت “الوطن والقيادة خط أحمر لا يقبل المساس به.. مستمرون – بإذن الله – نحو هدفنا صفر تعامل مع تركيا ومقاطعة منتجاتهم لنقطع أطماعهم”