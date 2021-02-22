لهذا السبب… إغلاق تحفظي لمنشأة صحية خاصة بحفر الباطن

أغلقت مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن منشأة صحية خاصة تحفظي بعد صدور القرار من لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة، وذلك بعد رصد مخالفة العمل بدون ترخيص والذي يعد مخالف لنظام المؤسسات الصحية الخاصة واللائحة التنفيذية، وبناء على ذلك، أصدرت اللجنة قرارها بالإغلاق التحفظي.

وتؤكد صحة حفر الباطن حرصها الدائم على متابعة وتقييم المنشآت الصحية، ورصد أية مخالفات من خلال الجولات التفقدية المستمرة للمنشآت الصحية الخاصة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمراجعين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.