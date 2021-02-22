وزير خارجية العراق في الرياض لدفع العلاقات الثنائية

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم الاثنين، عن وصول وزير الخارجية فؤاد حسين إلى المملكة العربية السعودية؛ تلبيةً للدعوة الموجهة له من نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان.

وأوضحت وزارة الخارجية العراقية، في بيان لها، أن وزيري الخارجية سيبحثان أهم التطورات على صعيد العلاقات الثنائية ومتابعة أهم مخرجات اجتماعات لجنة التنسيق العليا بين الجانبين، وسبل الدفع لاستكمال تفعيل مذكرات التفاهم التي أُبرمت بين بغداد والرياض.

وأشارت الخارجية، إلى أن الوزيرين سيتطرقان لأهمية اعتماد الجهود المتبادلة في تعزيز الأمن والسلم في المنطقة، فضلاً عن بحثهما لمجمل الأحداث الإقليمية والدولية وانعكاساتها على المصالح المشتركة.