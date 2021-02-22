“توكلنا” يوجه رسالة مهمة جدا للمقيمين…. هذه الحالة تمنعكم من التسجيل

كشف تطبيق «توكلنا» أن المقيم الذي لا يمكنه التسجيل في «توكلنا» وتظهر له رسالة «مراجعة الجوازات»، فإن حالة إقامته تمنع التسجيل، ويتوجب عليه مراجعة الجوازات لمعالجة ذلك.

وفي السياق، أعلن تطبيق «توكلنا» أن المقيم المنتهية إقامته والمقيم الذي لديه بلاغ هروب فيمكنه التسجيل في التطبيق، ويلزم التأكد من تحديث «توكلنا» إلى 2.6.3 وأعلى، في حين أن المقيم الذي لديه تاشيرة خروج نهائي لا يمكنه التسجيل في التطبيق.

وكشف التطبيق أن التسجيل لحاملي هوية «زائر» يتطلب الوجود داخل المملكة وإدخال رقم الجواز وتاريخ الميلاد، وتحديد الجنسية، ومن ثم إدخال رقم الجوال وكلمة المرور، ويمكن للزائر تسجيل كل تابع برقم جوازه، وستظهر له الحالة الصحية الخاصة بكل تابع.