غدا.. استكمال منافسات الجولة الـ 20 في الدوري بـ 5 مواجهات

تستكمل غدًا منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في جولته الـ 20، بإقامة 5 مباريات.

وتجمع المواجهة الأولى, الباطن بضيفه القادسية على ملعب نادي الباطن بحفر الباطن، عند الساعة 3:45 مساءً، ويسعى الفريق الضيف لاستغلال أوضاع مستضيفه بسبب إصابة الفريق بفيروس “كورونا” وخطف نقاط المباراة، حيث يحل الباطن في المركز الثالث عشر بـ 23 نقطة، بينما يحل القادسية خامسًا بـ 28 نقطة.

وعلى ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة، يستقبل العين فريق ضمك عند 4:10 مساءً، حيث يحتل العين المرتبة الأخيرة بـ 14 نقطة، وبفارق نقطتين عن ضمك صاحب المركز 15 ما قبل الأخير والذي يملك في رصيده 16 نقطة.

وفي الأحساء يستضيف الفتح العاشر بـ 25 نقطة فريق الاتفاق السادس بـ 27 نقطة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، عند الساعة 6:20 مساءً.

وعلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة يستضيف الاتحاد فريق الفيصلي، حيث يحتل الاتحاد المركز الرابع بـ 32 نقطة، فيما يحل الفيصلي في المركز الثاني عشر بـ 23 نقطة.

وفي قمة الجولة الـ 20 يلعب فريق النصر أمام فريق الهلال وذلك على ملعب مرسول بارك، حيث يحتل الضيف المركز التاسع بـ 25 نقطة، بينما يحل المستضيف ثانيًا بـ 36 نقطة.