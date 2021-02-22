“الانضباط”: بدأنا بطلب الإفادات حضوريا وكتابيا للأطراف المرتبطة بأحداث مباراة النصر والشباب

أكدت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أنها شرعت بطلب الإفادات حضوريا وكتابيا لعدد من الأطراف المرتبطة بالأحداث المصاحبة لمباراة النصر والشباب.

وقالت اللجنة في بيان لها، اليوم، إن الإفادات ما زالت ترد للجنة من الأطراف المعنية، لافتة إلى أنها تلقت أمس الأحد، عددًا من الشكاوى الإضافية من بعض الأطراف وهي تحت التدقيق والمراجعة.

وأوضحت أنه في حال انتهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالقضية ستعقد اجتماعها لاتخاذ القرارات المناسبة حسب لائحة الانضباط والأخلاق، على أن يتم الإعلان الرسمي عن تلك القرارات خلال الأيام المقبلة، بعد اكتمال كافة الإفادات من كل الأطراف سعيًا لضمان تحقيق العدالة وتطبيق الأنظمة.