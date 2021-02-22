المشرف العام على برنامج “سكني”: مستمرون في توفير الحلول السكنية والتمويلية لتملك الوحدات السكنية

أوضح المشرف العام على برنامج “سكني” مروان زواوي، في معرض مداخلته مع قناة “الإخبارية” بأن البرنامج يهدف في عام 2021 إلى الاستمرار في توفير الحلول والمنتجات السكنية والتمويلية المختلفة للمستفيدين من البرنامج للمساهمة في تسهيل تملكهم للوحدات السكنية.

وبين “زواوي” أن البرنامج يسعى إلى توفير أكثر من 140 ألف قرض عقاري مدعوم بالشراكة مع أكثر من 18 جهة تمويلية في القطاع الخاص، وأن هذه القروض ستمكن المستفيدين من اختيار المنتج السكني المناسب لهم سواء كانت وحدات جاهزة من السوق أو وحدات سكنية تحت الإنشاء أو البناء الذاتي لمن يملك أرض.

وأضاف المشرف العام على برنامج سكني، بأن البرنامج يعمل على ضخ مايزيد عن 50 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء من خلال الشراكة الاستراتيجية الفاعلة والمستمرة مع شركات التطوير العقاري في القطاع الخاص والتي ستكون منتشرة في مختلف مناطق المملكة، كما تحدث عن عزم البرنامج إتاحة حجز 30 ألف أرض سكنية في مختلف مناطق المملكة.

وفيما يتعلق بعدد المستفيدين المحتملين من هذه المستهدفات والبرامج أبان زواوي أن العدد الذي يستهدفه البرنامج هذه العام 220 ألف اسرة سيتم تقديم الخدمات لهم ضمن حزمة من الحلول والبرامج، مشيراً إلى أن البرنامج ومنذ انطلاقته في عام 2017 وحتى نهاية عام 2020 قد استطاع تقديم خدماته لأكثر من مليون أسرة سعودية منها أكثر من 390 ألف أسرة سكنت منازلها، وأوضح بأنه بالرغم من الظرف الاستثنائي لعام 2020 والمتمثل بجائحة كورونا إلا أن البرنامج استمر في تقديم خدماته للمستفيدين حيث استطاع البرنامج خدمة 320 الف أسرة منها أكثر من 134 ألف أسرة سكنت منازلها.

وثمن زواوي في معرض حديثه العلاقة الاستراتيجية والشراكة الفاعلة والتكاملية مع شركات القطاع الخاص سواء شركات التطوير العقاري أو الجهات التمويلية المختلفة التي ساهمت بشكل كبير في تحقيق منجزات استثنائية وغير مسبوقة.

يشار إلى أن برنامج “سكني” مستمر في توفير مزيد من الخيارات السكنية المتنوعة التي تلائم مختلف الرغبات والقدرات، وضخ عدد أكبر من المشاريع والمخططات السكنية في عدد من المدن وتوفيرها عبر منصاته الرقمية المختلفة، إضافة إلى استمرارية الدعم للقروض العقارية الجديدة شهريا، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.