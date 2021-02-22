سلطنة عمان.. تعليق دخول القادمين من 10 دول بدءا من الخميس

قررت سلطنة عمان، اليوم، تعليق دخول القادمين من 10 دول هي السودان، لبنان، جنوب إفريقيا، البرازيل، نيجيريا، تنزانيا، غانا، غينيا، سيراليون، إثيوبيا، وذلك ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

كما قررت تعليق دخول القادمين من أية دول أخرى إن كانوا قد مروا بأي من هذه الدول العشر المذكورة فيما تقدم خلال الـ 14 يومًا السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة، وذلك ابتداءً من الساعة الثانية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 25 فبراير 2021م، ولمدة خمسة عشر يومًا، ويستثنى من ذلك المواطنين العُمانيين والدبلوماسيين والعاملين الصحيين وعائلاتهم، والذين سيخضعون للإجراءات المعتمدة عند دخولهم أراضي السلطنة.