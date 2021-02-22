نائب محافظ “التدريب التقني” يدشن مبادرة الكلية التقنية بالقنفذة “منصة إرادة تقنية” لتطوير السمات

دشن نائب محافظ مؤسسة التدريب التقني والمهني الدكتور راشد محمد الزهراني، اليوم الإثنين، مبادرة الكلية التقنية بالقنفذة “منصة إرادة تقنية” والتي تهدف إلى تطوير السمات الشخصية لدى المتدربين.

وأوضح عميد الكلية حامد علي المنتشري، أن هذه المبادرة تأتي ضمن برامج إدارة التوجيه والإرشاد بالكلية لهذا الفصل، وحظيت هذه المبادرة بتوصيات ومتابعة من نائب المحافظ للتدريب، لإيجاد طرق لتفعيل سجل السمات الشخصية لدى المتدربين، وهذا ما سعت إليه الكلية لتحقيق أهداف هذه المبادرة من خلال منصة إلكترونية تحتوي على فعاليات متنوعة سوف تعود على المتدربين بالنفع والفائدة.

وأضاف أنه تم تخصيص 4 فعاليات، هي “سباق الإرادة مسابقة السمات، فعالية سمو الإرادة دورات تدريبية، فعالية قوة الإرادة المتحدث التقني، قدوات الإرادة إثراء”، مشيرا إلى أن هذه الفعاليات بدأت اليوم الإثنين, داعيا المتدربين المشاركة و التسجيل في الفعاليات عبر المنصة الالكترونية للمبادرة: https://qucteradh.net.