اعتماد تشكيل اللجنة الاستشارية للاستثمار في القطاع البلدي

اعتمد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل تشكيل لجنة استشارية للاستثمار في القطاع البلدي للمساهمة في رفع مشاركة القطاع الخاص في تنمية المدن من خلال توفير الفرص الاستثمارية الجاذبة لاستقطاب الاستثمارات الرأسمالية للمدن السعودية بما يمكن من رفع جودة الحياة فيها.

وتضم اللجنة في عضويتها كلًّا من صاحب السمو الأمير وليد بن ناصر بن فرحان ، عجلان بن عبدالعزيز العجلان، محمد بن يوسف ناغي، عماد بن عبدالقادر المهيدب، ملهي بن سلامة بن سعيدان، طارق بن عبدالرحمن فقيه، عبدالحكيم بن حمد العمار ،عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل، أسامه بن حسين بن محمد السيد، عبدالله بن محمد الزامل، صالح بن عبدالله الحناكي.

وأوضحت الوزارة أن مهام اللجنة الاستشارية تتضمن إبداء المرئيات حيال الأنظمة واللوائح الحالية ودراسة الآليات والممكنات اللازمة لرفع جاذبية الاستثمار البلدي للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.