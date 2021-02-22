صندوق الاستثمارات العامة يطلق مشروعا لدعم ريادة الأعمال ويمَكِّن الشركات الناشئة من التوسع

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم، أن شركة سنابل للاستثمار المملوكه له دشنت مشروع (Sanabil 500 MENA Seed Accelerator) الذي سيدعم ريادة الأعمال ويمكن الشركات الناشئة من التوسع محليا في المنطقة والمساهمة في رؤية السعودية 2030.

وقال حساب صندوق الاستثمارات العامة على موقع التواصل”تويتر”: بالشراكة مع @500StartupsMENA ، تدشن شركة سنابل للاستثمار إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة مشروع Sanabil 500 MENA Seed Accelerator، والذي سيدعم ريادة الأعمال ويمَكِّن الشركات الناشئة من التوسع محليًا في المنطقة والمساهمة في رؤية السعودية 2030.