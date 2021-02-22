عاجل .. البريد السعودي يحذر من طريقة خطيرة منتشرة لـ “الاحتيال على العملاء”

حذر البريد السعودي،اليوم، من رسائل احتيالية بهدف الحصول على مبالغ لاستلام الشحنات

وقال حساب البريد على تويتر: “نجدد التنويه لعملائنا الكرام من عدم التعامل مع الرسائل الاحتيالية الواردة عبر البريد الإلكتروني التي تنتحل صفة وشعار مؤسسة البريد السعودي بهدف الحصول على مبالغ كشرط وهمي لاستلام الشحنات ونؤكد بأن البريد السعودي لا يستخدم البريد الالكتروني لسداد الفواتير لكافة الخدمات والمنتجات

و يستخدم البريد السعودي الرسائل النصية فقط لإرسال رابط سداد يحتوي على النطاق http://sp.com.sa ويتطلب التحقق الثنائي من العميل كما يمكن التحقق من الفواتير المستحقة من خلال التطبيق أو بريدي أونلاين http://my.sp.com.sa