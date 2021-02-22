عمر السومة والعويس ينفجران ضد إدارة #الأهلي بعد الهزيمة الكبيرة من #الشباب #الشباب_الاهلي

قال عمر السومة، لاعب الأهلي، إن الوضع بالنادي بالأهلي جداً مأساوي، وكل مايحدث هو مجهود لاعبين ومدرب وهناك تقصير كثير.

وأضاف في تصريحات تلفزيوينة: “لازم الجمهور يعرف الحقيقة، الدوري له مهر وإحنا ما قدمنا شيئ، ما عندنا أي مقومات، في تقصير من النادي، لا تحفيز، كل شي متأخرين فيه، ما هذا النادي الأهلي اللي جيته.. لو نستاهل كان جانا الدوري، الظروف كلها ضدنا الملعب رديء، ولازم الجمهور يفهم هذا الشيء”.

في السياق، قال محمد العويس،حارس الفريق وقائده: “الدوري يحتاج مهر، وليس قليل أو بالصدفة يأتي، يحتاج عمل ومنهجية، وخلينا نعترف.. أدافع عن اللاعبين، أرفع لهم القبعة، وأشكرهم، قاتلكم، وتكافحون، وبنكافح على الدوري، سواء اندفع أو ما انفع ما راح نرفع الراية البيضاء”.

وعن من يتحمل الخسارة، قال: “أنا شكرت فئة واحدة فقط”.

وفاز الشباب على نظيره الأهلي 3 – صفر، في الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020-2021، والتي أقيمت في ملعب نادي الشباب.

بهذه النتيجة يصبح رصيد الشباب 41 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي، ويتوقف رصيد الأهلي عند النقطة 35 ويصبح مهدد بفقدان المركز الثالث في حال فوز الاتحاد على الفيصلي.