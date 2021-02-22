التعليم توجه أولياء أمور طلاب وطالبات الصف الأول والرابع لإجراء الفحص الاستكشافي

وجهت وزارة التعليم أولياء أمور الطلاب والطالبات في الصف الأول والرابع الابتدائي بإجراء الفحص الطلابي لهم من خلال مراكز الرعاية الصحية بعد حجز موعد عبر التطبيق.

جاء ذلك في تعميم لنائب وزير التعليم وجهه لجميع الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات، اطلعت “الوئام” على نسخة منه.وتضمن التعميم: “لأهمية إجراء الفحص الاستكشافي نأمل التواصل مع أولياء أمور طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي والصف الرابع الابتدائي لجميع المدارس من خلال إرسال الرسالة النصية التالية إلى أولياء الأمور”.

وتقوم وزارة الصحة بالشراكة مع وزارة التعليم بإجراء الفحص الاستكشافي لطلاب الصف الأول والرابع الابتدائي خلال الفصل الدراسي الثاني من هذا العام في المراكز الصحية من خلال حجز موعد عبر تطبيق موعد أو تطبيق صحتي في الموعد المحدد إلى المركز الصحي لإجراء الفحص الاستكشافي للطالب أو الطالبة.