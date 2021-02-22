النفط يقفز لأعلى مستوى له منذ 13 شهرا

قفزت أسعار النفط لأعلى مستوى لها منذ 13 شهراً عند تسوية تعاملات الإثنين، بدعم توقعات الاستعادة التدريجية للإنتاج الأمريكي من الخام بعد موجة الصقيع التي ضربت عدة ولايات.

ويتوقع محللون أن تستغرق العودة الكاملة لحقول إنتاج النفط الصخري الأمريكي حوالي أسبوعين، بعد فقدان ما يزيد عن 4 ملايين برميل من الإمدادات في ذروة أزمة الطقس البارد الذي ضرب تكساس وعدة ولايات أخرى.

وينتظر المستثمرون اجتماع منتجي النفط في تحالف “أوبك بلس” في الرابع من شهر مارس المقبل، لرصد ما إذا كان التحالف سيخفض القيود على المعروض من الخام مع تعافي الأسعار مؤخراً.

وعند التسوية، سجل سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أبريل ارتفاعا بنسبة 3.7% أو 2.33 دولار ليصل إلى 65.24 دولار للبرميل.

وصعد سعر عقد خام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مارس – آخر أيام العقد – بنسبة 3.8% أو 2.25 دولار ليسجل 61.49 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2020.

وسجل عقد نايمكس تسليم أبريل ارتفاعا 4.1% أو 2.44 دولار مسجلاً 61.70 دولار للبرميل.