وزير الإعلام اليمني: ميليشيا الحوثي الإرهابية تلجأ لبث الإشاعات بعد فشل تصعيدها العسكري

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لجأت إلى بث الأكاذيب والإشاعات للنيل من صمود الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية والقبائل عقب فشل تصعيدها العسكري في جبهات محافظة مأرب اليمنية.

وأوضح الوزير الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الميليشيا الحوثية الإرهابية تحاول وعبر حملة الأكاذيب والإشاعات التي تروج لها من جهة، والإغراءات والوعود الكاذبة التي تسوقها عن الجيش والقبائل وأبناء مأرب من جهة أخرى، خلخلة جبهاتهم واختراق صفوفهم وتحييدهم ودفعهم لتسليم مدينتهم لأذيال طهران‏.