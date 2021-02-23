الشارع الاهلاوي يفتح النار على إدارة ناديه

تسببت خسارة النادي الأهلي بثلاثية نظيفة من أمام نظيره الشباب مساء أمس الاثنين في إحداث ردود فعل قوية ذات طابع سلبي من قبل الاهلاويين سواءلاعبين كانوا أو إعلاميين وجماهير.

وظهر قائد الفريق عمر السومة والحارس محمد العويس في تصاريحات عقب اللقاء مباشرة أعلنا خلالها مسؤولية اللاعبين والجهاز الفني في الفريق من النتائج السلبية التي يمر بها؛ منتقدين الأجواء العامة داخل النادي وضعف العوامل التحفيزية.

كما أكد مدرب الفريق فلادان ميلويفتش عقب اللقاء بأنه واللاعبين يقاتلون وحدهم؛ مبعداً المسؤولية عن جهازه الفني ولاعبي فريقه.

كما شهدت منصات التواصل الاجتماعي غضبا عارما من قبل المدرج الأهلاوي وعدد من الاعلاميين المهتمين بشأن النادي على إدارة الفريقمطالبةً إياهم بتقديم الاستقالة.