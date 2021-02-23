وفاة وزير البترول السابق #أحمد_زكي_يماني عن عمر يناهز 90 عاماً

توفي وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق الشيخ أحمد زكي يماني اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 90 عاماً.

وذكر مقربون من الراحل أنه سيتم دفنه في مقابر المعلاة في مكة المكرمة؛ حيث من المقرر أن يصلى عليه في المسجد الحرام.

ولد يماني في مكة المكرمة عام 1930، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، كما تلقى دراسات عليا في القانون من جامعتي نيويورك وهارفارد، وهو يجيد التحدث باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

تولى منصب وزير البترول والثروة المعدنية عام 1962 واستمر به حتى عام 1986، عاصر خلالها فترة حظر النفط عام 1973، وكان هو أول أمين عام لمنظمة “أوبك”.