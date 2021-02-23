بومبيو: الإرهاب الإيراني أكبر تهديد للشعب الأمريكي

أكد وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو أن على الولايات المتحدة أن تبقى جزءاً من التحالف بين إسرائيل وبعض دول الخليج.

ونقلت صحيفة “الجريدة” الكويتية عن بومبيو في حديث لقناة ماكس المحافظة، أمس الإثنين “أنشأنا تحالفاً مهماً بين بعض دول الخليج وإسرائيل للضغط على إيران، ويجب أن تستمر الولايات المتحدة في هذا التحالف”.

وأضاف “أمريكا الضعيفة، لن تؤدي إلا إلى تشجيع إيران، وإيذاء الشعب الأمريكي. فهمنا أن التهديد الأكبر للشعب الأمريكي هو الإرهاب الإيراني”.

وفي وقت لاحق كتب بومبيو على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “الإعلام اليساري المهيمن لن يعترف أبداً بما أنجزناه في الاتفاق الإبراهيمي، لكن الشعب الأمريكي يعلم، ونتيجة لعملنا، سيذهب عدد أقل من الجنود للقتال في الخارج، وما حققناه سيصمد في اختبار التاريخ”.