المحافظ يشيد بحرص القيادة.. “النقل” تتابع مشاريع الطرق في حفر الباطن

استقبل صاحب السمو محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد بديوان المحافظة أمس نائب وزير النقل / م. بدر عبدالله الدلامي وذلك اثناء زيارته للمحافظة، لمتابعة مشاريع الوزارة وبحضور عدد من مديري الجهات الحكومية بالمحافظة.

وفي بداية اللقاء رحب سموه بالدلامي والوفد المرافق له كما نوقش عدد من المشاريع القائمة والمتسقبلية التي تهم المحافظة.

ونوه سمو المحافظ بحرص القيادة الرشيدة –أيدها الله- على تذليل كافة العقبات التي تعترض مشروعات النقل، وبناء شبكة طرق تربط أطراف المملكة المترامية، وفق أحدث المواصفات التصميمية، مشيداً سموه بجهود الوزارة ممثلة بوزير النقل في تطوير قطاع الطرق.

وفي نهاية اللقاء اوضح سموه انه تم اعتماد عدد من الطرق للمحافظة وسيتم البدء في تنفيذها قريبا، والتي ستعود بالنفع على الاهالي والضيوف من كافة انحاء المملكة ودول الخليج.

عقبها قام سموه ومعاليه والوفد المرافق بزيارة ميدانية لبعض المشاريع للاطمئنان على سير اعمالها.