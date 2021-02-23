عداد كورونا: الإصابات تتخطى 112.2 مليون إصابة.. والوفيات تقترب من 2.5 مليون وفاة

كشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 112 مليونا و262 ألفا و451 إصابة، الأحد 23 فبراير 2021.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و485 ألفا و384 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 87 مليونا و786 ألفا و655 حالة.

كورونا في أمريكا تتجاوز نصف مليون وفاة

وتجاوزت الولايات المتحدة نصف مليون وفاة بكوفيد-19 بعد ما يزيد قليلا على عام من سقوط أول ضحية معروفة لجائحة فيروس كورونا في مقاطعة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا.

10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الثلاثاء، إن البلاد سجلت 10 إصابات جديدة بكوفيد-19، انخفاضا من 11 إصابة في اليوم السابق.