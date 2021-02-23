التعامل معهم نهايته السجن.. “المالكي” يحذر من الاقتراض عبر هؤلاء

حذّر الرئيس التنفيذي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، محمد المالكي، من الاقتراض والتعامل مع الأشخاص الذين يقدمون التمويل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى أجهزة الصراف الآلي.

وقال خلال لقائه ببرنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، إن الجهات الحكومية والبنك المركزي حذرا من التعامل مع هؤلاء الأشخاص لأنهم يقرضون الدين بدين آخر وليس هناك أي فائدة يقدمونها حال حدث تعثر في السداد، مبيناً أن التعامل معهم نهايته إيقاف خدمات وسجن.

وأضاف أن القروض التي تقدمها هذه الفئة تأخذ عليها نسبة تقدر بـ50 % سنوياً، ويقدمون قروضاً كبيرة بدون دراسة، كما أنهم يشكلون خطراً على النظام المالي، مبيناً أن هناك الكثير من المنشآت ستخرج من السوق بسبب كثرة تراكم الديون عليها.

وأشار إلى أن هناك عدة جهات يمكن الحصول من خلالها على قروض مالية كالبنوك وشركات التمويل وشركات التقنية المالية، مبيناً أنها تقدم دراسة تمويلية واضحة للشخص المقترض ويمكنها مساعدته في حال عدم مقدرته على السداد.