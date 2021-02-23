قفزة في اسعار النفط.. و”برنت” يتجاوز 66.50 دولار

قفزت أسعار النفط اليوم الثلاثاء 23 يناير 2021، وسط ترقب استئناف إنتاج الخام في الولايات المتحدة بصورة طبيعية، وإقرار حزمة التحفيز المالي بقيمة 1.9 تريليون دولار.

وذكرت مصادر مطلعة على الأمر لوكالة “رويترز” أن منتجي الخام في جنوب الولايات المتحدة سيستغرقوا أسبوعين على الأقل لاستعادة إنتاج ما يزيد عن مليوني برميل يوميًا من الخام، وذلك بعد موجة التقلبات الجوية التي ضربت أمريكا في الأسبوع الماضي.

ورفع “جولدمان ساكس” توقعاته لمتوسط سعر خام “برنت” في الربع الثاني بنحو 10 دولارات إلى 70 دولارًا، مشيرًا إلى أن سعر الخام سيسجل 75 دولارًا في الربع الثالث