دوري أبطال أوروبا: قمة من العيار الثقيل بين أتلتيكو وتشيلسي

تنطلق اليوم الثلاثاء المواجهة النارية التي تجمع فريقي أتلتيكو مدريد الإسباني، وتشيلسي الإنجليزي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

تقام مباراة أتلتيكو ضد تشيلسي على ملعب “أرينا ناسيونالا” في العاصمة الرومانية بوخارست، بدلاً من واندا متروبوليتانو”، وذلك بعد قرار الاتحاد الأوروبى لكرة القدم “يويفا”، نظراً لإجراءات فيروس كورونا المشددة في إسبانيا على الوافدين من خارج البلاد.

ويخوض أتلتيكو مواجهة تشيلسي، بعدما تأهل لدور الـ16 من دوري الأبطال، بعد احتلاله وصافة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، خلف بايرن ميونخ صاحب الصدارة برصيد 16 نقطة، بينما تصدر تشيلسي المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة.

ويسعى “الروخيبلانكوس” لمصالحة جماهيره بعد تراجع نتائجه خلال الفترة الأخيرة، وأخرها السقوط أمام فريق ليفانتي 0-2 على أرضية ملعبه “واندا متروبوليتانو”، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني، ولكنه حافظ على الصدارة برصيد 55 نقطة وله مباراة مؤجلة.

وتكشف الإحصائيات أن أتلتيكو مدريد واجه تشيلسي 7 مرات سابقة، حيث حقق “الأتلتي” الفوز في مباراتين، ومثلهما لصالح “البلوز”، بينما انتهت 3 مباريات بينهما بالتعادل.

ويتسلح أتلتيكو بالعديد من النجوم ضد “البلوز”، وعلى رأسهم النجم الأوروغوياني لويس سواريز، بالإضافة إلى البرتغالي الشاب جواو فيليكس، بينما يفتقد مدريد كلا من المدافع خوسيه خيمينيز، والبلجيكي كاراسكو، بداعي الإصابة.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب الحاسمة بين فريقى تشيلسي ضد أتلتيكو، على ملعب “ستامفورد بريدج”، 17 مارس (آذار) المقبل.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، قرر في وقت سابق تعيين الحكم الألماني فيليكس بريش، لإدارة مواجهة أتلتيكو مدريد وتشيلسي.