حظر عالمي على طيران بوينغ 777 بعد احتراق محرك فوق كولورادو

تقرّر منع كل طائرات بوينغ 777 المجهزة بنفس طراز المحرك الذي احترق الأحد، في رحلة فوق كولورادو في غرب الولايات المتحدة، والبالغ عددها الإجمالي 128 طائرة، من التحليق عالمياً.

وأصدرت شركة بوينغ مساء الأحد “توصية” بتعليق استخدام هذه الطائرات، وأكدت الإثنين متحدّثة باسمها لوكالة فرانس برس، منع تحليق هذا الطراز.

واعلنت يونايتد ايرلاينز التي طال الحادث إحدى طائراتها، وشركة الطيران اليابانية وشركة “اول نيبون ايرلاينز” وشركة الطيران الكورية الجنوبية، وقف استخدام طائراتها المزودة بمحرّك مماثل للذي سبب الحريق.

وتطبق هذه الشركات توصية بوينغ الأمريكية التي طلبت وقف استخدام 128 طائرة تجارية من طراز 777 في العالم أجمع.

وأمرت هيئة الطيران المدني الأمريكية بتدقيق إضافي في بعض طائرات بوينغ 777.

وتجري الهيئة الوطنية الأمريكية للنقل والأمن تحقيقاً في الحادث الذي لم يسفر عن ضحايا.

والإثنين قرّرت المملكة المتحدة إغلاق مجالها الجوي أمام طائرات بيونغ 777 المجهزة بهذا الطراز من المحركات.

وحسب صحيفة الأهرام المصرية، قررت “مصر للطيران” منع تحليق 4 من طائراتها من طراز بوينغ 777-200 رغم غير أنها مزودة بمحرّكات من إنتاج شركة “برات إند ويتني”.

وبدورها أعلنت السلطات الهولندية الإثنين فتح تحقيقين بعد سقوط أجزاء من طائرة شحن من طراز بوينغ 747-400 أثناء تحليقها في جنوب البلاد، ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح.

وقالت بوينغ في بيان: “أثناء التحقيق أوصينا بتعليق استخدام طائرات 777 الـ69 الموجودة في الخدمة، و59 طائرة مجهزة بمحرك برات أند ويتني 4000-112”.

وقال الخبير ميشال ميرلوزو في مركز أبحاث “إير إنسايت ريسرتش”: “يجب التأكد من المحركات الموضوعة في الخدمة والتثبت من خاوها من تشققات، وفهم حقيقة ما حصل”.

وتابع “يجب التأكد إذا كانت المشكلة معدنية، أو مشكلة صيانة أو تصنيع أو تشغيل، الأمر سيستغرق وقتاً”.

وبعد اندلاع حريق في محركها الأيمن، اضطرت طائرة بوينغ 777-220 ليونايتد ايرلاينز أقلعت السبت من دينفر بكولورادو، إلى هونولولو بهاواي وعلى متنها 231 راكباً، و10 من أفراد الطاقم، للعودة إلى المطار للهبوط اضطرارياً.

وحطت الطائرة على مدرج المطار دون مشاكل ولم يصب أحد بأذى.

وأعلنت السلطات المحلية أن قطعاً بعضها كبير الحجم تناثرت فوق منطقة سكنية في برومفيلد، إحدى ضواحي دينفر، أثناء عودة الطائرة إلى المطار دون إصابة أحد على الأرض.

وأعلنت شركة الطيران اليابانية، و”اول نيبون ايرلاينز” وقف استخدام 13 و19 طائرة مجهزة بمحرك “بي دبليو 4000” على التوالي، وأنها تجنبت إلغاء رحلات باستخدام طائرات اخرى.

واعلنت وزارة النقل اليابانية أنها أمرت بتدقيق أكثر صرامة في المحرك بعد أن واجهت طائرة بوينغ 777 لشركة الطيران اليابانية مشاكل مع “محرك مماثل” أثناء رحلة من مطار طوكيو إلى جزيرة اوكيناوا في ديسمبر(كانون الأول) الماضي.

وقررت شركة “أزيانا ايرلاينز” ثاني شركة طيران كورية جنوبية قررت وقف استخدام طائراتها السبع من طراز 777 في أسطولها.

أما شركة “كوريان اير” أول شركة طيران في البلاد فأعلنت في وقت سابق لفرانس برس، أنها علقت استخدام طائراتها الست البوينغ 777 المجهزة بمحرك “بي دبليو 4000″، وأكدت أنها تنتظر التوصيات الرسمية من الجهات الناظمة الكورية الجنوبية.

وفي بيان على تويتر، أعلن مدير هيئة الطيران المدني الأمريكية ستيف ديكسون، أنه بعد التشاور مع فريق خبرائه في السلامة الجوية، طلب منهم نشر توجيه يلزم القيام بتدقيق فوري ومعمق لطائرات بوينغ 777 المجهزة بمحركات “برات اند ويتني 4000-112”.

وتشكل الحادثة انتكاسة لشركة بوينغ التي لا تزال تحاول التعافي من أزمة طراز 737 ماكس، الذي مُنع من التحليق في مايو (آيار) 2019 بعد مصرع 346 شخصا إثر تحطّم طائرتين من هذا الطراز.

وبعد حظر دام 20 شهراً سُمح لـ 737 ماكس بالتحليق مجدداً بعد تعديلات وبروتوكولات جديدة في تدريب الطيارين.

وتعاني بوينغ على غرار منافستها إيرباص من التداعيات الكارثية لجائحة كورونا على النقل الجوي في العالم، ما أدى إلى إلغاء عقود لشراء مئات الطائرات