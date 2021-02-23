ارتفاع أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 عند  190.95 ريال

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 23 فبراير 2021، مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 218.22 ريال (58.19 دولار)، مقارنة بنحو 215.09 ريال (57.36 دولار)، أمس.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 190.95 ريال (50.92 دولار)، مقارنة بنحو 188.20 ريال (50.19 دولار)، الإثنين.

وشملت الارتفاعات سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 163.67 ريال (43.64 دولار)، مقارنة بنحو 161.32 ريال (43.92 دولار)، أمس.

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 127.30 ريال (33.95 دولار)، مقابل نحو 125.47 ريال (33.38 دولار)، أمس الإثنين.