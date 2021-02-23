“تاسي” يتجاوز مستوى 9150 نقطة للمرة الأولى منذ مايو 2019 #عاجل

سجل المؤشر العام للسوق السعودي خلال جلسة اليوم أعلى مستوى نقطي منذ مايو 2019، بعدما تجاوز حاجز 9150 نقطة وسط ارتفاع لأسهم البنوك والمواد الأساسية.

وصعد المؤشر العام خلال الساعة الأولى من تداول جلسة اليوم بنحو 0.8 في المائة أو ما يعادل 78 نقطة عند مستوى 9155 نقطة.

ودعمت كل من أسهم مصرف الراجحي وسابك وكذلك “اس تي سي” من حركة السوق، حيث سجلت ارتفاعات تراوحت ما بين 1.5 و 1.75 في المائة.

وتتداول أسهم 102 شركة على ارتفاع، مقابل هبوط 72 شركة وسط تباين في أداء القطاعات، بينما سجلت أسهم 3 شركات مكاسب بالحد الأعلى وهي عذيب للاتصالات وأسواق المزرعة وكذلك عسير، كذلك ارتفعت أسهم شركة ولاء للتأمين بأكثر من 2 في المائة بعد إعلانها عن نتائجها المالية للعام 2020.