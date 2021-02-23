لهذا السبب.. البنك المركزي يتوقع ارتفاع التضخم خلال الربع الأول

توقع البنك المركزي السعودي “ساما”، ارتفاع معدل التضخم خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

وبرر “المركزي” توقعاته، باستمرار الأثر الحسابي لرفع ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15% بدءاً من النصف الثاني من عام 2020.

واستبعد “المركزي”، في تقريره الربعي، أن يشهد معدل التضخم تغيراً ملحوظاً بالمقارنة بالربع الرابع من العام 2020 والذي سجل 5.4%.

ونوه بتوقعات البنك الدولي التي أشارت عبر مؤشر أسعار السلع العالمية الأساسية الصادر في أكتوبر 2020 إلى وجود ضغوط تضخمية لبعض القطاعات خلال العام الجاري.

وأضاف “المركزي”، أن توقعات البنك الدولي تشير إلى ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 7.8% وأسعار الأسمدة بنسبة 1.5%، وأسعار المعادن بنسبة 0.4%، واستقرار أسعار المواد الأولية عند مستويات العام السابق.

كما تشير التوقعات إلى انخفاض أسعار المشروبات بنسبة 0.5% وأسعار الأطعمة 0.2%، وأسعار السلع الزراعية بنسبة 0.1%.

ولفت “المركزي”، إلى توقعات معهد التمويل الدولي، بنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي للمملكة بنحو 3% خلال العام الجاري بعد انكماش 7.2% خلال العام الماضي، على أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 4.2% عام 2021 وبنحو 1.3% للعام المقبل مدفوعاً بالنمو غير النفطي.