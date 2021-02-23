تعليم الرياض يؤكد تسجيل الطلاب في برنامج تكافل

شددت الادارة العامة للتعليم، في منطقة الرياض، على أهمية التسجيل في برنامج تكافل خلال الأسبوع السابع من الفصل الدراسي الثاني للعام 144۲/1441.

وأشارت الإدارة إلي ضرورة إبلاغ جميع المدارس بأهمية مايلي:

1- أن يكون قيد الطالب فعال في ( برنامج نور )

2- أن يتم إنهاء إجراءات الطلاب المنقولين وتثبيت قيدهم في مدارسهم الحالية

3- استكمال إجراءات تسجيل طلاب الصف الأول ابتدائي حسب الإجراءات في نظام نور .

وأوضحت: إذا كان اسم الطالب أو رقم السجل المدني خطأ فيعدل في برنامج نور ، علما بأنه سيتم أخذ نسخة من بيانات الطلاب قبل بدء فترة التسجيل