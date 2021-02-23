الوئام تكشف ألية العمل بمدارس التعليم المستمر للبنين والبنات #عاجل

أكدت الادارة العامة للتعليم المستمر بوزارة التعليم على جميع مدارس مدارس التعليم المستمر في كافة الادارات التعليمية العمل في الفصل الدراسي الثاني استثناء لهذا العام بسبب جائحة كورونا بنظام التعليم عن بعد العمول به في مدارس التعليم العام من خلال الاعتماد في عمليات التعليم والتعلم على منصة مدرستي للتعليم الالكتروني وبث قنوات عين الفضائية

بالأضافة إلى تعليق تكليف الهيئة التعليمية والادارية بالألية المتبعة سابقا لهذا الفصل استثناءا وتتولى إدارة التعليم ممثلة في إدارة التعليم المستمر “بنين وبنات” بتكليف قائد /ة ومعلم / معلمة لكل تخصص ومدرسة للحضور يوما واحدا في الاسبوع خلال الفصل الدراسي الثاني لانهاء المهام الادارية والتعليمية ومتابعة المستجدات ومعالجة الفاقد التعليمي والاجابة عن الاستفسارات الواردة على أن يكون نصاب قائد المدرسة ووكيلها 12 حصة والمعلم المكلف 5 حصص في الاسبوع ويعامل المساعد الاداري ماليا وفق ماورد في الدليل التنظيمي لتعليم الكبار وتكليف لجان وفق الاحتياج لمدة اسبوعين للقيام بجميع المهام المتعلقة باختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني

على أن تقوم إدارة التعليم ممثلة في إدارة التعليم المستمر “بنين وبنات” بتحديد مهام القادة والمكلفين وفقا للدليل الارشادي للقائد والمعلم 1442 والمتطلبات الخاصة بمدارس التعليم المستمر مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا

على أن تقوم إدارة التعليم المستمر بنين وبنات في إدارات التعليم على تنفيذ المهام وتوحيد الإجراءات وتقييم ألية العمل والرفع بتقرير موحد بنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام 1442