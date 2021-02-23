“هيئة الفضاء” و “تقنية” يتفقان على نقل المعرفة التقنية الفضائية وتوطين صناعاتها

وقعت الهيئة السعودية للفضاء والشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني مذكرة تعاون مشتركة لتوحيد الجهود في موائمة أنشطة البحث والتطوير لتنمية القدرات البشرية للمملكة وذلك تحت رعاية الأمير سلطان بن سلمان رئيس مجلس إدارة الهيئة والأمير الدكتور تركي بن سعود رئيس مجلس إدارة الشركة.

ووقع المذكرة من جانب الهيئة السعودية للفضاء الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ الرئيس التنفيذي ومن جانب الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني عبدالرحمن الخثلان الرئيس التنفيذي. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين لتحقيق التكامل وتوحيد الجهود من أجل التعاون في نقل المعرفة الفنية والتقنية في قطاع الفضاء وتوطين صناعاته وتنمية رأس المال البشري في مجالات وعلوم الفضاء من خلال مشاركة الكوادر الوطنية والبنية التحتية والمعرفة.

ويأتي ذلك ضمن مبدأ الشراكة والتعاون الذي تنتهجه الهيئة في علاقتها المشتركة مع الجهات الحكومية والخاصة المتضمن تطوير مذكرات التعاون مع الشركاء، لتعزيز التعاون الثنائي من أجل تحقيق النتائج المرجوة في مختلف الأنشطة المشتركة والأعمال التعاونية لبناء وتعزيز الشراكات الذي يمثل أحد أهداف رؤية المملكة 2030 وتوافقا لأهداف الهيئة السعودية للفضاء في الاستفادة من الفكر الاستراتيجي وبناء الشراكات واستحداث برامج جديدة والاستثمار في الأبحاث التي تتمحور حول الفضاء وتطوير تقنيات وخدمات المركبات الفضائية.