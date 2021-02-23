أسعار النفط تواصل الارتفاع وسط استمرار اضطراب الإمدادات

واصلت أسعار النفط الارتفاع اليوم الثلاثاء، وسط توقعات باستمرار وجود نقص في الإمدادات بعد تقارير أشارت إلى أن منتجي النفط الصخري في جنوب الولايات المتحدة قد يحتاجون لأسبوعين على الأقل لإعادة ضخ أكثر من مليوني برميل يوميا من إنتاج النفط الخام بعد تعطلها بسبب موجة الطقس المتجمد.

كما أن تحسن توقعات الطلب العالمي على النفط، وسط التوسع في حملات التلقيح ضد فيروس كورونا، قد دعم الأسعار.

وقفز خام برنت القياسي العالمي 63 سنتا أو بنسبة 1% إلى 64.99 دولار للبرميل، بعدما ارتفع في وقت سابق إلى مستوى 68.38 دولار.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي 43 سنتا أو بنسبة 0.7% إلى 62.13 دولار. وقفز كلا الخامين بنحو 4% في الجلسة السابقة.