الأمم المتحدة: ارتفاع أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في سوريا

أعلن مكتب الامم المتحدة للشؤون الإنسانية “أوتشا” أن عدد الأشخاص المحتاجين للمساعدات الإنسانية في سوريا ارتفع بنسبة 20% ، بسبب الانكماش الاقتصادي الحاد الذي شهدته العام الماضي 2020 ، وأن 13،4 مليون شخص في سوريا يحتاج للمساعدات خلال العام الجاري مقارنة بنحو 11 مليون العام الماضي .

وقال المتحدث باسم “اوتشا” ينس ليركه إن هذه الأعداد تعادل أعداد عامي 2016 و2017، وقد انضمت شرائح جديدة من السوريين كانت أقل تضررا في السابق إلى صفوف المحتاجين .

وأوضح أن هذه الزيادة تعود إلى الانخفاض الحاد في قيمة العملة السورية بنسبة 78% خلال عام واحد فقط ، مع ارتفاع قياسي في الأسعار وخفض السلع المدعومة، ما أدى الى تزايد انعدام الأمن الغذائي وتزايد الخدمات الأساسية التي لا يمكن تحملها بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والمياه الصالحة الشرب .

ولفت النظر إلى أن تكلفة تقديم المساعدات في سوريا خلال العام الجاري تبلغ 4،2 مليار دولار .