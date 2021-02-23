المعاملة بالمثل.. مقاتلات يونانية تقترب من سفينة تركية في المتوسط

قامت أربع طائرات حربية يونانية من طراز F-16 بالاقتراب من السفينة التركية،رداً على التحرك التركي الأخير بإرسال سفينة أبحاث في المياه الدولية شمال البحر المتوسط، بحسب ما أفادت وسائل إعلام تركية.

وكانت اليونان أبلغت أنقرة الخميس، احتجاجها على إرسالها سفينة أبحاث إلى بحر إيجه، ووصفت ذلك بأنه تحرك “غير ضروري” وذلك في وقت يسعى فيه البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي لاستئناف المحادثات بشأن خلاف بحري طويل الأمد.

يأتي هذا بعدما أظهر إخطار صادر عن البحرية التركية الأسبوع الماضي، أن سفينة الأبحاث تشيشمي ستجري مسحا بحريا من 18 فبراير شباط حتى الثاني من مارس آذار في منطقة بالمياه الدولية لدى البلدين مصالح محتملة فيها.