بتداولات بلغت 15.9 مليار ريال.. ارتفاع سوق الأسهم عند 9151 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 74.09 نقطة ليقفل عند مستوى 9151.71 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 15.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 460 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 595 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 86 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 103 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات نماء للكيماويات، وعذيب للاتصالات، ومتطورة، وأسواق المزرعة، وعسير الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات وفرة، والتعاونية، وجازدكو، وام آي اس، والسعودي الفرنسي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و 4.14%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، ومدينة المعرفة، ومسك، وأيان، ومتطورة هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، والراجحي، وفرة، والكابلات السعودية، والشرقية للتنمية هي الأكثر نشاطا في القيمة.