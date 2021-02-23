“فلكية جدة”: مراقبة السماء نهاية فبراير 2021

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن الراصدين للسماء في السعودية والوطن العربي سيكونون على موعد لرصد الأجسام السماوية خلال الفترة من 23 إلى 28 فبراير 2021.

وأضاف أنه للاسبوع الثاني على التوالي سوف يسطع القمر في سماء المساء، ففي مساء اليوم الثلاثاء، سيمر القمر بالقرب من النجم المتوسط ​​السطوع المعروف باسم Kappa Geminorum، والذي يمثل اليد الشرقية للنجم رأس التوأم المؤخر، ويفضل المشاهدة عبر المناظير والتلسكوبات حيث سيكون المنظر في غاية الجمال.

مساء اليوم التالي الأربعاء 24 فبراير، سيمر القمر إلى أعلى يسار عنقود خلية النحل (النثرة) ، وهو أكبر تجمع نجمي مفتوح في برج السرطان، يقع العنقود بالقرب من دائرة فلك البروج – لذلك غالبًا ما يمر القمر والكواكب بالقرب منه.

من الخميس 25 فبراير إلى السبت 27 فبراير ، سيعبر القمر الساطع كوكبة الأسد ونجمها اللامع قلب الاسد وسيصل القمر لحظة الاكتمال بدرا عند الساعة 11:17 صباحًا بتوقيت السعودية (8:17 بتوقيت جرينتش) صباح يوم السبت.

اما بالنسبة للكواكب فإن المريخ وأورانوس هما الكواكب الوحيدة التي يمكن رؤيتها خلال المساء في الوقت الحاضر، نبتون الخافت جزء لا يتجزأ من الشفق الغربي بعد غروب الشمس – وعطارد والزهرة والمشتري وزحل كلها مجتمعة في سماء ما قبل الفجر بالافق الجنوبي الشرقي.

كوكب المريخ شهد مؤخرا هبوط ناجح للمسبار المتجول بيرسيفيرانس، ويمكن البحث عن الكوكب الأحمر المائل للحمرة بين الغسق ومنتصف الليل تقريبًا كل ليلة ، لكن الحجم الظاهري لقرص المريخ يتضاءل ويصغر في التلسكوبات مع مرور كل أسبوع.

خلال هذا الوقت سيكون أورانوس الخافت والبعيد يقع في أسفل المريخ، ألمع نجمين من برج الحمل ، نجم الحمل الذي يبلغ لمعانه (2.0) ، والنجم المجاور الشرطان الأخفت قليلاً (2.6)، يقعان يمين أورانوس، هذا الكوكب يرصد في وقت مبكر من المساء أيضًا ، عندما يكون أعلى في السماء.

أما زحل وعطارد سوف يشرقان معًا أولاً – في حوالي الساعة 5:30 صباحًا بتوقيت منطقتك الزمنية المحلية. سيكون موقع زحل أقل من عرض كف اليد على يمين عطارد، وسيتحرك الكوكب السريع أبعد قليلاً عن زحل خلال هذا الأسبوع.

عطارد سيضيء ضعف لمعان زحل، وسيشرق كوكب المشتري الأكثر سطوعًا بعد 20 دقيقة – لكن السماء ستضيء أكثر خلال تلك الفترة.