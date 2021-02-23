الكويت تتوقع عجزا تراكميا بأكثر من 55 مليار دينار

أفاد وزير المالية الكويتي خليفة حمادة، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده تتوقع عجزا تراكميا تفوق قيمته الـ55 مليار دينار كويتي، على مدى السنوات الخمس القادمة.

وقال في تصريح للصحفيين: “نتوقع عجزا تراكميا بقيمة 55.4 مليار دينار كويتي في السنوات الخمس من 21/20 إلى 25/24، بإجمالي مصروفات تبلغ 114.1 مليار دينار كويتي، منها 81 مليار د.ك للإنفاق الرواتب والدعم، ونحن مسؤولون عن الوفاء بهذه الالتزامات دون أي تقصير أو ضرر”.

وأكد على ضرورة “معالجة شح الموارد المالية ونفاد السيولة في الخزينة (صندوق احتياطي العام) بالتعاون مع مجلس الأمة وفي أقرب وقت”، وعلى ضرورة أن تصاحبها “إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية تسهم في تقليل المصروفات وزيادة الإيرادات غير النفطية”.

ولفت إلى أن “المركز المالي للكويت قوي ومتين كونه مدعوما بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، والذي يشهد نموا مستمرا”، وأن “هدفنا اليوم هو حماية المواطنين ذوي الدخل المتدني والمتوسط من المساس وتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية لضمان رفاهية المواطنين”.