بعد انتصار السوبر .. #النصر يتسيد #ديربي_الرياض مجددا و يعمق جراح #الهلال بالدوري #النصر_الهلال

بعد انتصاره عليه في كأس السوبر تسيد نادي النصر ديربي الرياض مجددا ليعمق جراح الهلال بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان،اليوم،

و انتهت مباراة القمة بين النصر والهلال، بتقدم العالمي بهدف نظيف أحرزه بيتي مارتنيز في الدقيقة 21، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ودخل النصر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: براد جونز.

خط الدفاع: سلطان الغنام – عبد الله مادو – عبد الإله العمر – عبد الرحمن العبید.

خط الوس: على الحسن – بیتروس – بیتي مارتینیز – مرابط – خالد الغنام – عبد المجید المنعم.

خط الهجوم: رائد الغامد.

بینما جاء تشكیل الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعیوف.

خط الدفاع: ياسر الشهراني – على البلیهي – جانج هیون سو – محمد البريك.

خط الوسط: جوستافو ولار – سالم الدوسر – لوسانو فیبتو – أندريه كاريلو – ناصر الدوسري

الهجوم: جوميز